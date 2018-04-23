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Vatanım Sensin ne zaman yapıyor?

Kanal D'de izleyiciyle buluşan Vatanım Sensin dizisinin final tarihi erkene çekildi. ''Vatanım Sensin'' veda bölümüyle (54. bölümüyle) 3 Mayıs Perşembe Kanal D'de

Vatanım Sensin ne zaman yapıyor?

Kanal D'de 2. sezonuyla izleyicisiyle buluşan Vatanım Sensin dizisinin final tarihi erkene çekildi.

Mayıs sonunda bitmesi planlanan Vatanım Sensin 54. bölümüyle veda edecek.

Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, başrollerinde Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Boran Kuzum ve Miray Daner'in yer aldığı dizi, Oya Doğan'ın haberine göre 54. bölümüyle izleyiciye veda edecek.

''Vatanım Sensin'' veda bölümüyle (54. bölümüyle) 3 Mayıs Perşembe Kanal D'de


ulusal.com.tr

Etiketler; #vatanım sensin
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