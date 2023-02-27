Veda Mektubu 1. bölüm izle

VEDA MEKTUBU İLK BÖLÜM KONUSU

Alanur (Nurgül Yeşilçay) gençliğinin en deli, en hesapsız çağında, kariyerini değil aşkını seçer. Ailesini, babasını karşısına almak pahasına aşkının arkasında durur. Ziya ise (Selim Bayraktar) onu hiç̧ beklemediği bir anda terk ederek Alanur’un kalbini buza çevirir. Alanur kalbini, hayallerini geçmişine gömerek babasının istediği evliliğe razı olur. Bu evlilik Alanur’a iki kız evlat verir. İlk kızı Beste’de kendi deli gençliğini bulamayan Alanur, bütün umutlarını ikinci kızı Aslı’ya (Rabia Soytürk) yükler.

Zamanında kendisinin yapamadığı seçimleri Aslı yapacak, Alanur’un kariyerinde çıkamadığı yerlere Aslı çıkacaktır. Aslı Fransa’nın önemli üniversitelerinden birine kabul alması Alanur için büyük bir gurur kaynağıdır. Alanur Aslı sayesinde sanki hayatını temize çekecektir.Beklenmedik bir şekilde Alanur’u terk eden Ziya ise ona genç kızlığından beri âşık olan Seher (Bennu Yıldırımlar) ile evlenmiştir. Seher’e göre bambaşka bir kültürde yetişmiş Alanur değil Ziya için en doğru insan kendisidir. Seher, Ziya ile evlenmeyi başarsa da kalbini asla fethedemez. Bu nedenle kalbi kırık bir kadındır. Seher’in hayatını temize çekecek olan ise Mehmet’tir. Bu yüzden gelinini bile kendisi seçer.