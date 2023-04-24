Veda Mektubu 10. bölüm fragmanı

Kanal D 'de 27 Şubat günü başlayan Veda Mektubu, ekranlarda yerini aldı. Dizi, Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar ve Rabia Soytürk gibi isimlerin oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. İlk bölümü ile ekranlara çıkan dizide yeni bölüm konusu ve gerçek hikaye olup olmadığı araştırılmaya başladı.