Veda Mektubu 11. bölüm
Kanal D ekranlarından yayınlanan Veda Mektubu dizisi, 11. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Veda Mektubu'nun yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Veda Mektubu 11. bölüm full izle, Kanal D Veda Mektubu izle, Veda Mektubu yeni bölüm izle sorgularını yapıyor.
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Veda Mektubu dizisinde heyecan dorukta. Veda Mektubu 15 Mayıs Pazartesi günü yeni ve 11. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Veda Mektubu'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Veda Mektubu son bölüm bilgileri; Veda Mektubu 11. yeni bölümü...
VEDA MEKTUBU KONUSU NEDİR?
Yıllar önce bir mektup ile Alanur ve Ziya’nın ayrılan yolları çocukları yüzünden beklenmedik bir şekilde kesişir. Ve iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanır.
VEDA MEKTUBU OYUNCULARI KİMLER?
Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar'ın başrollerinde yer aldığı Veda Mektubu, bu akşam Kanal D'de başlıyor.
VEDA MEKTUBU 11. BÖLÜM ÖZETİ
Ziya'nın geçirdiği kalp kriziyle Karlı ailesi derinden sarsılır. Durumu öğrenen Aslı, her şeye rağmen Mehmet’in yanında olmak ister ama karşılaştığı tavır düşündüğü gibi olmayacaktır. Çünkü Mehmet’in aklında babasının ona anlatmaya çalıştığı şey vardır. Seher, Ziya’nın yanında kalıp ona destek olmaya çalışırken karşısında Alanur’u bulur. Ama bu seferki çarpışmalarında ikisinin de yüreklerinde aynı dert vardır; sevdikleri adam yaşayacak mı?