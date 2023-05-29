Veda Mektubu 14. bölüm fragmanı
Kanal D ekranlarından yayınlanan Veda Mektubu dizisi, 13. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Veda Mektubu'nun yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Veda Mektubu 13. bölüm full izle, Kanal D Veda Mektubu izle, Veda Mektubu yeni bölüm izle sorgularını yapıyor.
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Veda Mektubu dizisinde heyecan dorukta. Veda Mektubu 29 Mayıs Pazartesi günü yeni ve 13. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Veda Mektubu'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Veda Mektubu son bölüm bilgileri; Veda Mektubu 13. yeni bölümü...
VEDA MEKTUBU KONUSU NEDİR?
Yıllar önce bir mektup ile Alanur ve Ziya’nın ayrılan yolları çocukları yüzünden beklenmedik bir şekilde kesişir. Ve iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanır.
VEDA MEKTUBU OYUNCULARI KİMLER?
Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar'ın başrollerinde yer aldığı Veda Mektubu, bu akşam Kanal D'de başlıyor.
VEDA MEKTUBU 13. BÖLÜM ÖZETİ
Aslı geçirdiği kazadan sonra hastanede gözlerini açar ve bebeğini sorar. Bu sırada Mehmet bunun sıradan bir kaza olmadığını düşünür ve araştırmaya başlar. Komiser arkadaşından aldığı bilgiyle araç sahibinin Hakan olduğunu öğrenir ve Hakan ile yüzleşmeye gider. Bu sırada Alanur, Beste ve Karlı ailesi Aslı’nın yanında olmaya çalışırlar. Sürekli bebeğini soran Aslı'ya herkes cevap vermekten kaçınsa da daha fazla erteleyemezler.