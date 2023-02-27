Veda Mektubu 2. bölüm fragmanı
KANAL D ekranlarında 27 Şubat Pazartesi günü izleyici ile buluşan Veda Mektubu dizisi başladı. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar ve Rabia Soytürk gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizinin konusu merak ediliyor.
Kanal D 'de 27 Şubat günü başlayan Veda Mektubu, ekranlarda yerini aldı. Dizi, Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar ve Rabia Soytürk gibi isimlerin oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. İlk bölümü ile ekranlara çıkan dizide yeni bölüm konusu ve gerçek hikaye olup olmadığı araştırılmaya başladı.
VEDA MEKTUBU KONUSU NEDİR?
Yıllar önce bir mektup ile Alanur ve Ziya’nın ayrılan yolları çocukları yüzünden beklenmedik bir şekilde kesişir. Ve iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanır.
VEDA MEKTUBU OYUNCULARI KİMLER?
Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar'ın başrollerinde yer aldığı Veda Mektubu, bu akşam Kanal D'de başlıyor.
VEDA MEKTUBU İLK BÖLÜM KONUSU
Alanur (Nurgül Yeşilçay) gençliğinin en deli, en hesapsız çağında, kariyerini değil aşkını seçer. Ailesini, babasını karşısına almak pahasına aşkının arkasında durur. Ziya ise (Selim Bayraktar) onu hiç̧ beklemediği bir anda terk ederek Alanur’un kalbini buza çevirir. Alanur kalbini, hayallerini geçmişine gömerek babasının istediği evliliğe razı olur. Bu evlilik Alanur’a iki kız evlat verir. İlk kızı Beste’de kendi deli gençliğini bulamayan Alanur, bütün umutlarını ikinci kızı Aslı’ya (Rabia Soytürk) yükler.
Zamanında kendisinin yapamadığı seçimleri Aslı yapacak, Alanur’un kariyerinde çıkamadığı yerlere Aslı çıkacaktır. Aslı Fransa’nın önemli üniversitelerinden birine kabul alması Alanur için büyük bir gurur kaynağıdır. Alanur Aslı sayesinde sanki hayatını temize çekecektir.Beklenmedik bir şekilde Alanur’u terk eden Ziya ise ona genç kızlığından beri âşık olan Seher (Bennu Yıldırımlar) ile evlenmiştir. Seher’e göre bambaşka bir kültürde yetişmiş Alanur değil Ziya için en doğru insan kendisidir. Seher, Ziya ile evlenmeyi başarsa da kalbini asla fethedemez. Bu nedenle kalbi kırık bir kadındır. Seher’in hayatını temize çekecek olan ise Mehmet’tir. Bu yüzden gelinini bile kendisi seçer.