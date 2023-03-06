Veda Mektubu 2. bölüm izle
KANAL D ekranlarında 27 Şubat Pazartesi günü izleyici ile buluşan Veda Mektubu dizisi başladı. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar ve Rabia Soytürk gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümü araştırılıyor. İşte Veda Mektubu yeni bölüm izleme linki...
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VEDA MEKTUBU 2. BÖLÜM ÖZETİ
Alanur “Oğlunuzu kızımdan uzak tutun. Benim size verecek kızım yok.” diye çıkıştığı Ziya Karlı’dan “Bizim de kesinlikle öyle bir niyetimiz yok. Ayrıca Mehmet nişanlı ve yakında evleniyor.” cevabını alır. Aslı'nın kafası da kalbi de hiç beklemediği bir anda aldığı evlenme teklifi nedeniyle karma karışıktır.
VEDA MEKTUBU KONUSU
Yıllar önce bir mektup ile Alanur ve Ziya’nın ayrılan yolları çocukları yüzünden beklenmedik bir şekilde kesişir. Ve iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanır.
VEDA MEKTUBU OYUNCULARI KİMLER?
Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar'ın başrollerinde yer aldığı Veda Mektubu, bu akşam Kanal D'de başlıyor.