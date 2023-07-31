Veda Mektubu 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı ? Beste babasının Ziya olduğunu öğrenecek mi ?

Kanal D'nin duygusal hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizisi "Veda Mektubu", izleyicileri yeni bölümüyle 31 Temmuz Pazartesi günü saat 20.00'de ekranlara çıkacak. 21. bölümüyle seyirci karşısına çıkan dizi, kalpleri etkilemeye devam ediyor. Son bölümde yaşananlar merak edilirken, 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı soruları merak ediliyor. İzleyiciler, heyecanla yeni bölümde neler olacağını bekliyor. Gelişmeler ve fragman yayınlandığında haberimizde detayları bulabilirsiniz. "Veda Mektubu"nda yaşanacak duygusal anlar ve sürprizler için takipte kalın!

VEDA MEKTUBU DİZİSİ 21. BÖLÜM NE ZAMAN?

Veda Mektubu, her Pazartesi akşamı Kanal D'de yayınlanıyor. Veda Mektubu dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

VEDA MEKTUBU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ziya'nın yaşamında beklenmedik bir dönüşüm başlamaktadır. Alanur'un yıllardır sakladığı büyük sır, onun omuzlarında ağır bir yük oluşturmaktadır.

Duygusal ve gerilim dolu anlarla dolu olan "Veda Mektubu" dizisinin yeni bölümünde, karakterlerin kaderleri belirsizlik içinde sallanırken, olaylar daha da karmaşıklaşmaktadır. Herkesin merakla beklediği sırların ortaya çıkışıyla hikaye giderek derinleşiyor.

Mehmet'in kardeşi '' Bu evden ya Aslı gider ya da ben giderim '' sözüyle gerilimi arttırdı. Ardından Alanur'a Beste'nin babasının Ziya olduğunu biliyorum , Beste , Ziya' nın babası olduğunu bilmeli ifadeleri diziye yeni bir soluk kattı. Bu büyük sır deşifre mi oluyor izleyiciler tarafından merak ediliyor.

VEDA MEKTUBU 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Veda Mektubu 22. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bu akşam yayınlanacak 22. bölüm sonrası yeni fragman paylaşılacak. İlk izleyenlerden olmak için sitemizi takipte kalın!