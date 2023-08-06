Veda Mektubu 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu dizisi final yapıyor!

Kanal D'nin duygusal hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizisi Veda Mektubu , izleyicileri yeni bölümüyle 7 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00'de ekranlara çıkacak. Son bölümde yaşananlar merak edilirken, 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı soruları merak ediliyor. İzleyiciler, heyecanla yeni bölümde neler olacağını bekliyor. Gelişmeler ve 22.bölüm fragmanı haberimizde bulabilirsiniz. Veda Mektubu'nda yaşanacak duygusal anlar ve sürprizler için takipte kalın!

VEDA MEKTUBU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seher ile Ziya boşanıyor. Beste babasının Ziya olduğunu öğrendi ve evi terketti. Aslı ceza evine Seher ile görüşmeye gitti. Seher Aslı'ya barış çubuğunu uzattı! Mina'nın Aslı'ya verdiği huzursuzluklar yüzünden Aslı evi terketmişti fakat Seher ile konuştuktan sonra geri döndü.

Dilerseniz aşağıdaki linkten 22. bölüm fragmanlarına ulaşabilirsiniz.

VEDA MEKTUBU FİNAL Mİ YAPIYOR?

Kanal D'de pazartesi akşamları yayınlanan dizinin 20. bölümde veda etmesi gündemdeydi. Ancak yapımcılığını Gül Oğuz'un üstlendiği dizinin bölüm sayısı uzadı. 20. bölümle final yapması beklenen dizinin 24. bölüme kadar uzamasına karar verildi.

DİZİ NEDEN FİNAL YAPIYOR

Veda Mektubu dizisinin 21 Ağustos 2023' te 24. bölümü ile final yapacağı açıklandı. Veda Mektubu dizisi sezon finali mi yoksa final mi yapacağı tartışılan konular arasındaydı net karar verildi. Veda Mektubu dizisi 24. bölümüyle final yapacak. Peki , dizi neden final yapıyor?

Dizi reytinglerde istenilen sonucu vermedi. Diğer yapımların arkasında kalan dizi sezon finali yerine final yapmayı tercih etti. Dizinin 4. bölümünde senarist ekibinde değişikliğe gidilmişti. Değişen ekiple beraber reytinglerde artış sağlansa da istenilen başarıyı yakalayamadı. Dizinin akıbeti izlenme sayılarına bağlı , eğer istenilen seviyelerde rağbet görürse devam etmesi yönünde karar alınabilir. Şimdilik açıklanan tarihte final yapılacağı konusunda bir değişiklik görünmüyor.

VEDA MEKTUBU 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? NE ZAMAN YAYINLANACAK ?

Ekranların sevilen dizisi Veda Mektubu 23. bölüm fragman henüz yayınlanmadı. Yarın akşamki yeni bölümün ardından yayınlanacak olan yeni fragmanı haberimizde bulabilirsiniz . Takipte kalın!