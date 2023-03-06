Veda Mektubu 3. bölüm fragmanı

VEDA MEKTUBU 2. BÖLÜM ÖZETİ



Alanur “Oğlunuzu kızımdan uzak tutun. Benim size verecek kızım yok.” diye çıkıştığı Ziya Karlı’dan “Bizim de kesinlikle öyle bir niyetimiz yok. Ayrıca Mehmet nişanlı ve yakında evleniyor.” cevabını alır. Aslı'nın kafası da kalbi de hiç beklemediği bir anda aldığı evlenme teklifi nedeniyle karma karışıktır.