Veda Mektubu 3. bölüm
KANAL D ekranlarında 27 Şubat Pazartesi günü izleyici ile buluşan Veda Mektubu dizisi başladı. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar ve Rabia Soytürk gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümü araştırılıyor. İşte Veda Mektubu yeni bölüm izleme linki...
VEDA MEKTUBU 3. BÖLÜM ÖZETİ
Mehmet ardında bir mektup bırakıp evini terk eden Aslı’nın elinden tutup getirince Ziyaların evine bomba düşer. Alanur’un ise vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. Kızını geri almak için Karlı ailesinin kapısına dayanır fakat Aslı’dan hiç beklemediği bir tepki görür. Aşklarına sahip çıkan Mehmet ile Aslı aile arasında kıyılacak nikahları için hazırlıklara başlarken Ziya Alanur’u törene davet etmek için galerisine gider. Görüşmenin amacı resmi olsa da ikili aralarındaki ateşin yıllar sonra bile sönmediğini bir kez daha hisseder.
Aslı gelinlik seçimi sırasında Seher ile ilk ciddi görüş ayrılığını yaşarken Hatice de bu evliliğe engel olmak için son kozunu oynar. Kimse Seher'in Aslı'yı bu kadar çabuk kabullenmesinden şüphe etmezken, Seher’in her hamlesi planlı ve hesaplıdır. Seher’in Alanur’dan kurtulmak için yaptığı plana bu defa Aslı’da farkında olmadan dahil olmuştur.
VEDA MEKTUBU KONUSU
Yıllar önce bir mektup ile Alanur ve Ziya’nın ayrılan yolları çocukları yüzünden beklenmedik bir şekilde kesişir. Ve iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanır.