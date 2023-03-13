VEDA MEKTUBU 3. BÖLÜM ÖZETİ

Mehmet ardında bir mektup bırakıp evini terk eden Aslı’nın elinden tutup getirince Ziyaların evine bomba düşer. Alanur’un ise vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. Kızını geri almak için Karlı ailesinin kapısına dayanır fakat Aslı’dan hiç beklemediği bir tepki görür. Aşklarına sahip çıkan Mehmet ile Aslı aile arasında kıyılacak nikahları için hazırlıklara başlarken Ziya Alanur’u törene davet etmek için galerisine gider. Görüşmenin amacı resmi olsa da ikili aralarındaki ateşin yıllar sonra bile sönmediğini bir kez daha hisseder.