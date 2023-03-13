Veda Mektubu 4. bölüm fragmanı
KANAL D ekranlarında 27 Şubat Pazartesi günü izleyici ile buluşan Veda Mektubu dizisi başladı. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar ve Rabia Soytürk gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizinin konusu merak ediliyor.
VEDA MEKTUBU OYUNCULARI KİMLER?
Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar'ın başrollerinde yer aldığı Veda Mektubu, bu akşam Kanal D'de başlıyor.
VEDA MEKTUBU KONUSU NEDİR?
Yıllar önce bir mektup ile Alanur ve Ziya’nın ayrılan yolları çocukları yüzünden beklenmedik bir şekilde kesişir. Ve iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanır.
VEDA MEKTUBU 3. BÖLÜM ÖZETİ
Mehmet ardında bir mektup bırakıp evini terk eden Aslı’nın elinden tutup getirince Ziyaların evine bomba düşer. Alanur’un ise vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. Kızını geri almak için Karlı ailesinin kapısına dayanır fakat Aslı’dan hiç beklemediği bir tepki görür. Aşklarına sahip çıkan Mehmet ile Aslı aile arasında kıyılacak nikahları için hazırlıklara başlarken Ziya Alanur’u törene davet etmek için galerisine gider. Görüşmenin amacı resmi olsa da ikili aralarındaki ateşin yıllar sonra bile sönmediğini bir kez daha hisseder.