Veda Mektubu 4. bölüm
KANAL D ekranlarında 27 Şubat Pazartesi günü izleyici ile buluşan Veda Mektubu dizisi başladı. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar ve Rabia Soytürk gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümü araştırılıyor. İşte Veda Mektubu yeni bölüm izleme linki...
VEDA MEKTUBU 4. BÖLÜM ÖZETİ
Düğüne dakikalar kala Hatice'nin yaptığı hamle en mutlu günlerinde Aslı ve Mehmet’i karşı karşıya getirir. Bu da yetmezmiş gibi Seher de Aslı’yı Mehmet’ten koparmak için kurduğu planları bir bir uygulamaktadır. Alanur, tarafında sular durulmaz ve Karlı ailesini zor durumda bırakacak bir organizasyon yapar.
Aileyi cemiyetle buluşturan Alanur'un amacı eski aşkı Ziya’yı kullanarak herkesten intikam almaktır. Fakat Alanur’un bu hamlesi hiç de hesapladığı gibi gelişmez. Başta kendisi olmak üzere Aslı ve Mehmet'i de çok güç bir duruma düşürür.
VEDA MEKTUBU KONUSU
Yıllar önce bir mektup ile Alanur ve Ziya’nın ayrılan yolları çocukları yüzünden beklenmedik bir şekilde kesişir. Ve iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanır.