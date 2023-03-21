VEDA MEKTUBU 4. BÖLÜM ÖZETİ

Düğüne dakikalar kala Hatice'nin yaptığı hamle en mutlu günlerinde Aslı ve Mehmet’i karşı karşıya getirir. Bu da yetmezmiş gibi Seher de Aslı’yı Mehmet’ten koparmak için kurduğu planları bir bir uygulamaktadır. Alanur, tarafında sular durulmaz ve Karlı ailesini zor durumda bırakacak bir organizasyon yapar.