VEDA MEKTUBU 5. BÖLÜM ÖZETİ

Alanur’un Ziya’yı öpmesiyle Ziya yıllar önce bir veda mektubu yüzünden üzerini örtmek zorunda kaldığı duygularıyla kendisini bir savaşın içinde bulur. Aslı’nın da bu olaya şahit olması onu derinden etkiler ve bunu kimse ile paylaşamaz. Bunun yanında geleneklerine bağlı Karlı ailesine uyum sağlamak umduğundan daha zordur. Seher ise Aslı'ya karşı tutumunu gittikçe sertleştirir. Seher'in Aslı’ya attığı tokat ise bomba etkisi yaratır.