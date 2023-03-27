Veda Mektubu 5. bölüm
KANAL D ekranlarında 27 Şubat Pazartesi günü izleyici ile buluşan Veda Mektubu dizisi bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar ve Rabia Soytürk gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizinin konusu merak oldu. İşte Veda Mektubu 5. bölüm izleme linki...
VEDA MEKTUBU KONUSU NEDİR?
Yıllar önce bir mektup ile Alanur ve Ziya’nın ayrılan yolları çocukları yüzünden beklenmedik bir şekilde kesişir. Ve iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanır.
VEDA MEKTUBU OYUNCULARI KİMLER?
Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar'ın başrollerinde yer aldığı Veda Mektubu, bu akşam Kanal D'de başlıyor.
VEDA MEKTUBU 5. BÖLÜM ÖZETİ
Alanur’un Ziya’yı öpmesiyle Ziya yıllar önce bir veda mektubu yüzünden üzerini örtmek zorunda kaldığı duygularıyla kendisini bir savaşın içinde bulur. Aslı’nın da bu olaya şahit olması onu derinden etkiler ve bunu kimse ile paylaşamaz. Bunun yanında geleneklerine bağlı Karlı ailesine uyum sağlamak umduğundan daha zordur. Seher ise Aslı'ya karşı tutumunu gittikçe sertleştirir. Seher'in Aslı’ya attığı tokat ise bomba etkisi yaratır.