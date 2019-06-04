Gurme ve yazar Vedat Milor, bir takipçisinin sorusunu yanıtlayarak NTV'de sunduğu 'Tadı Damağında' isimli programın neden yayından kaldırıldığını açıkladı.

Milor, dün gece takipçilerinin sorularına cevap verdi. Bir takipçisi de ünlü gurmeye programının neden kaldırıldığını sordu.



Milor ise, "Programın yayınlandığı kanalın patronunun restoranlarını arka arkaya eleştirdiğim için sonlandırıldı" dedi.



Milor'un NTV'de sunduğu 'Tadı Damağında' isimli programı Ekim 2016'da yayından kaldırılmıştı.



