Veliaht 4. bölüm reklamsız full izle!

Timur, çalınan paraların peşine düşerken, Derya babasının hastalığını öğrenip kardeşlerinden genel vekâlet toplamaya çalışacak. Bu hamle aile içinde gerilimi artıracak.

Öte yandan Yahya’nın başına buyruk kardeşi Selim’in aniden gelişi Karslı ailesinde büyük bir sürpriz yaratacak. Anneleri Gönül’ün ölüm yıl dönümü de konağı derinden etkileyecek.

Derya’nın kendisini devirmeye çalıştığını öğrenen Zülfikar’ın tepkisi ise konakta yeni bir kaosa yol açacak.

