Derya’nın babasını saf dışı bırakabilecek bilgilere ulaşmasıyla aile içindeki iktidar savaşı alevleniyor. Bu hamleyle birlikte Timur’la kurduğu beklenmedik işbirliği de dikkat çekiyor.

Velihat 4.bölüm canlı ve kesintisiz izle: Velihat son bölüm izle
Selim, abisi Yahya’ya babasına yapılan ihanetten sonra nasıl hala Zaro Ağa ile ortak kalabildiklerini sorgularken, Yahya’nın attığı tokat ortalığı iyice geriyor. Timur, Zülfikar’ın en güvendiği isim Vezir’e karşı gizli bir planın sinyalini verirken, Vezir ise Kudret’in güvenini yitirme korkusu yaşıyor.

Tanıtımın finalinde ise Timur, Ceset’i kurtarmak isterken patlayan silah sesi heyecanı en üst noktaya taşırken, yeni bölümde neler yaşanacağına dair de merakı artırıyor.

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

