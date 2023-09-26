Verdiği Kilolarla Dikkat Çeken Ata Demirer'in Daha Önce Hiç Görmediğiniz Görüntüleri Ortaya Çıktı!

5 ayda 22 kilo verdiğini söyleyen Ata Demirer gündemdeki yerini koruyor. Bir dönem 140 kiloya çıktığı görülen oyuncunun son hali ise sosyal medyada gündem oldu.

Ata Demirer Disney Plus'ta yayınlanan, başrollerini Özge Özacarla paylaştığı Bursa Bülbülü filminde büyük bir beğeni topladı. Ata Demirer Disney Plus'ın ardından şimdi de Netflix için yeni bir diziye başladı.

Çekimine başlanan 'Bir İhtimal Daha Var' dizisinin oyuncu kadrosunda başta Ata Demirer olmak üzere Uğur Yücel, Esra Bilgiç, Lale Mansur ve Altan Erkekli gibi isimler yer alıyor.

Başarılı oyuncu dizileri, filmleri ve müzikleriyle gündeme gelirken bu sefer yıllar önce yer aldığı bir klipteki görüntüleriyle gündeme geldi. Ünlü komedyenin iç çamaşırıyla dans ettiği o görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

90'lı yıllara damga vuran ve Gökhan Semiz'in ölümünden sonra dağılan Grup Vitamin'in klibinde rol alan Ata Demirer'in o halleri hayranlarını şaşırttı.

Dr. Alban'ın 'It's My Life' isimli şarkısından uyarlanan 'İsmail' isimli şarkının klibinde oynayan Ata Demirer'in görüntülerine dair sosyal medyada da çok sayıda yorum yapıldı.