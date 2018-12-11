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Veyis Ateş yine gözaltına alındı

Habertürk TV'nin eski Genel Müdürü Veyis Ateş kaldığı otelden alınarak ifade vermeye götürüldü

Veyis Ateş yine gözaltına alındı

Habertürk TV eski Genel Müdürü Veyis Ateş, geçtiğimiz yıl İstanbul'a gitmek üzere geldiği Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Veyis Ateş'in gözaltına alınma sebebinin ise askerlik görevini tamamladıktan 12 yıl sonra hâlâ devam ettiği anlaşılan 'bakaya kalma' (askere geç katılma) soruşturması olduğu öğrenilmişti.

Ekip otosuyla götürüldü
Ünlü televizyoncunun kapısı aradan geçen tam bir yılın ardından bugün bir kez daha polis tarafından çalındı. Kaldığı otelin kapısına gelen polis ekipleri Veyis Ateş’i ekip otosuna bindirerek ifade vermeye götürdü.

'Hakkımı helal etmiyorum'
Ateş, sosyal paylaşım sitesi instagram’dan duruma tepki göstererek şu paylaşımı yaptı:
Tam bi’ sene olmuş...
6 Aralık 2017 de Ankara Esenboğa’da beni gözaltına alan devlet bugün de kaldığım otelin kapısına dayanıp bi’ kez daha “GEL” dedi.
Kaldığım otelden bi’ suçlu gibi alınıp ekip otosunda adliyeye ifade vermeye gidiyorum.
Neymiş; askere neden geç gitmişmişim!!!
Tam bir sene önce mahkemeye çıkıp ifade vermeme, suçsuz bulunmama rağmen kaydımı silmeyen, düşmeyen, sorumsuz, işini bilmez, takip etmez ilgili kişilere hakkımı helal etmiyorum.
Allah sizi bildiği yapsın!

Etiketler; #veyis ateş
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