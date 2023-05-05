Wordle Türkçe 5 Mayıs kelimesi ne? İşte 5 Mayıs Wordle kelimesi!
Milyonlarca kişinin her gün oynadığı web tabanlı kelime oyunu olan Wordle, Wordle 6 ve Wordle 7'nin 5 Mayıs kelimesi saat 00.00 itibariyle belli oldu. Peki Wordle TR’nin bugünkü kelimesi ne? 5 Mayıs Wordle TR'nin cevaplar haberin sonunda yer alıyor...
Sosyal medyada devamlı olarak gündeme gelen web tabanlı bir kelime oyunu olan Wordle Türkçe’de 5 Mayıs kelimesi belli oldu. Her gün sadece 6 hakka sahip olunan oyunda 5,6 ve 7 harfli bir kelime bilinmeye çalışılıyor. Kullanıcıların doğru bildikleri harfler yeşil ile gösterilirken, doğru bilinen ama yeri yanlış olan harfler sarı ile gösteriliyor. Kullanıcılar tarafından kelimede hiç yer almayan harfler ise gri ile gösteriliyor. Oyun sonunda kullanıcılar sonuçlarını sosyal medya üzerinden paylaşabiliyor.
Paylaşımda diğer oyuncuların görmemesi için kelimenin ne olduğu yer almıyor. Ancak gri sarı ve yeşil harflerin yerleri bir görsel olarak yer alıyor. Ayrıca paylaşımda kullanıcının kelimeyi kaç denemede bildiği bilgisi de yer alıyor. Oyunda ayrıca zor mod ve karanlık mod bulunuyor. Başlangıçta İngilizce olarak çıkan Wordle daha sonra çeşitli dillerde destek vermeye başladı.
Wordle kelimenin yanı sıra ülke haritaları ile de çeşitli ülkelerde farklı formatlarda hizmet veriyor. Wordle kullanıcıların herhangi bir aplikasyon indirmeden oynamalarını sağlarken, oyunun oynandığı cihazın IP’si ile istatistiklere erişim imkanı sunuyor. Wordle geçtiğimiz günlerde New York Times tarafından satın alınmıştı. Devamlılık ve başarı yüzdesi de oyun içerisinde takip edilebiliyor. Wordle İngilizce olan versiyonunda bazı kelimeleri çıkardığını açıkladı.
PEKİ 5 MAYIS WORDLE TÜRKÇE’NİN YENİ KELİMESİ NE?
5 Mayıs Wordle kelimesi: MEDYA
5 Mayıs Wordle 6 kelimesi: İKAMET
5 Mayıs Wordle 7 kelimesi: RUTUBET