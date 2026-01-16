Sosyal medya platformu X’te erişim problemi yaşanıyor

Sosyal medya platformu X’te kullanıcılar sayfa yenileme ve erişim sorunları yaşadıklarını bildirirken, platforma şu dakikalarda ulaşılamadığı ifade ediliyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Sosyal medya platformu X’te erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar, platforma giriş yaparken ve sayfaları yenilerken sorunlarla karşılaştıklarını belirtiyor.

Yaşanan aksaklığın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sorunun küresel mi yoksa bölgesel mi olduğuna dair netlik bulunmuyor. Gelişmeler geldikçe aktarılacak.

X çöktü mü
