Sosyal medya platformu X’te erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar, platforma giriş yaparken ve sayfaları yenilerken sorunlarla karşılaştıklarını belirtiyor.

Yaşanan aksaklığın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sorunun küresel mi yoksa bölgesel mi olduğuna dair netlik bulunmuyor. Gelişmeler geldikçe aktarılacak.