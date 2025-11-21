X çöktü mü? Kullanıcılar platforma giremiyor

Dünya genelinde X kullanıcıları erişim sorunu yaşadı. Zaman akışı ve profil sayfaları hata mesajı veriyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
X çöktü mü? Kullanıcılar platforma giremiyor
Yayınlanma:

Dünya çapında milyarlarca kullanıcısı bulunan X sosyal medya platformunda akşam saatlerinde erişim sorunu yaşandı. ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu platforma girmek isteyen kullanıcılar, zaman çizelgesini ve profillerini yenilemeye çalışırken hata mesajıyla karşılaştı.

Sorun yaşayan kullanıcıların ekranında şu uyarı çıktı:

“Bir şeyler ters gitti. Yeniden yüklemeyi dene.”

Platformla ilgili kesintinin nedeni henüz bilinmezken, kullanıcı raporlarında dakikalar içinde artış görüldü.

X çöktü mü? Kullanıcılar platforma giremiyor - Resim : 1

twitter çöktü mü
Günün Manşetleri
Gözaltına alınan 20 kişi tutuklandı
DEM Partiden açıklama geldi
“Mesleki teknik liselere ilgi yüzde 42’ye yükseldi”
E-ticaret hacmi 3 trilyon TL'yi aştı
Sahte reçeteler SGK’yı 112 milyon zarara soktu
Türkiye’den Alman devlerine açık davet: “Yatırımlarınızı Türkiye’ye taşıyın”
CHP İstanbul İl Kongresi iptal davası ertelendi!
İlk 10 ayda ziyaretçi sayısı 55 milyonu geçti
14 ilde yasa dışı bahis çetesi çökertildi
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu
Çok Okunanlar
İklim uzmanı uyardı: 40 şehrimize lapa lapa kar geliyor! İklim uzmanı uyardı: 40 şehrimize lapa lapa kar geliyor!
32 günde servet kazandırıyor! 32 günde servet kazandırıyor!
Meteoroloji alarm verdi! Meteoroloji alarm verdi!
Piyasalarda son durum: Altın zirveyi zorluyor! Piyasalarda son durum: Altın zirveyi zorluyor!
O hakem 6 bin 380 kez bahis oynamış! O hakem 6 bin 380 kez bahis oynamış!