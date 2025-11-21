X çöktü mü? Kullanıcılar platforma giremiyor
Dünya genelinde X kullanıcıları erişim sorunu yaşadı. Zaman akışı ve profil sayfaları hata mesajı veriyor.
Dünya çapında milyarlarca kullanıcısı bulunan X sosyal medya platformunda akşam saatlerinde erişim sorunu yaşandı. ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu platforma girmek isteyen kullanıcılar, zaman çizelgesini ve profillerini yenilemeye çalışırken hata mesajıyla karşılaştı.
Sorun yaşayan kullanıcıların ekranında şu uyarı çıktı:
“Bir şeyler ters gitti. Yeniden yüklemeyi dene.”
Platformla ilgili kesintinin nedeni henüz bilinmezken, kullanıcı raporlarında dakikalar içinde artış görüldü.