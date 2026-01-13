X çöktü mü, neden girilmiyor? Twitter (X) erişim problemi ve son dakika haberleri

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), 13 Ocak Salı günü akşam saatlerinde yaşanan teknik sorunlarla kullanıcıların gündemine geldi. Çok sayıda kullanıcı, zaman akışının yenilenmediğini, paylaşımların geç yüklendiğini ya da hesaplara giriş sırasında hata aldıklarını bildirdi.

Saat 17.00 sonrasında yoğunlaşan bildirimler, platform genelinde bir erişim aksaklığı yaşandığına işaret etti. Küresel kullanıcı raporlarına yansıyan verilere göre, bazı bölgelerde bağlantı yavaşladı; bazı hesaplarda ise geçici erişim problemleri görüldü. Aksaklıkların her kullanıcıyı aynı anda etkilemediği, bölgesel ve hesap bazlı farklılıklar gösterdiği aktarıldı.

X ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı geri bildirimlerine dayalı çökme raporlarında, akşam saatlerinde hata bildirimlerinin belirgin biçimde arttığı kaydedildi. En sık karşılaşılan sorunlar arasında akışın yenilenmemesi, paylaşım sırasında hata alınması ve bildirimlerin gecikmesi yer aldı. Hem mobil uygulamada hem de masaüstü tarayıcılarda benzer şikâyetler dile getirildi.

Erişim problemlerinin nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, bu tür kısa süreli aksaklıkların zaman zaman teknik bakım, yoğun trafik ya da bölgesel sunucu sorunlarından kaynaklanabildiği biliniyor. Ayrıca uygulamanın eski sürüm kullanımı, önbellek doluluğu veya internet bağlantısındaki geçici sorunların da erişimi etkileyebileceği belirtiliyor.