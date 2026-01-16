X’te yaşanan küresel erişim sorununa bakanlıktan açıklama geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya platformu X’te yaşanan erişim sorununun küresel ölçekte sürdüğünü ve sürecin yakından takip edildiğini açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
X’te yaşanan küresel erişim sorununa bakanlıktan açıklama geldi
Yayınlanma:

Sosyal medya platformu X’te yaşanan erişim sorununa ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından açıklama geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşanan sorunun küresel boyutta olduğunu bildirdi.

Sayan, paylaşımında, “Sosyal medya platformu X’te yaşanan erişim sorunu küresel ölçekte devam etmekte olup, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Operasyon Merkezimiz süreci yakından takip ediyor.” ifadelerini kullandı.

Yetkililerden konuyla ilgili yeni bir bilgilendirme yapılması halinde kamuoyunun bilgilendirileceği belirtildi.

