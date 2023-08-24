Ya Çok Seversen 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş gerçekleri öğrenecek mi?

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Ya Çok Seversen 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş gerçekleri öğrenecek mi?
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Hayatını yurt dışında geçiren Ateş, babasının ölümü sebebiyle yıllar önce terk ettiği İstanbul’a geri dönmek zorunda kalır. Yolu ailesini bulmak için dolandırıcılık yapan sahte gelin Leyla ile kesişir. Aralarındaki inkar edilemez çekime rağmen Leyla’nın attığı bir tokat ile ayrılırlar. Ateş vasiyet açıklanır açıklanmaz dönmenin planını yaparken beklenmeyen olur. Babası sadece ona değil tüm aileye bir sürpriz yapmıştır.

Ateş mirastan men edilmek pahasına vasiyeti reddeder ama geçmişle ilgili öğrendiği bir sır kararını değiştirir. Bu sırada Leyla ailesinden kalan kolyeyi kaybettiği için otele döner ve öfkeli damada yakalanır. Kaçarken nereye gittiğini bilmediği bir arabaya biner. Ateş ve Leyla’nın yolları tekrar kesişecektir. İkisi de hayatlarının tamamen değişeceğinden henüz habersizdir.

TIKLA İZLE : YA ÇOK SEVERSEN 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Ya Çok Seversen 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş gerçekleri öğrenecek mi? - Resim : 1

Ateş Leyla'ya evlenme teklifi ediyor!

Ya Çok Seversen 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş gerçekleri öğrenecek mi? - Resim : 2

RUHUN DUYMAZ 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINANDI MI ?

Ruhun Duymaz 9. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman siz değerli okurlarımıza ileteceğiz. Takipte kalın!

Ruhun Duymaz 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ece ile Murat'ın yeni operasyonu!Ruhun Duymaz 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ece ile Murat'ın yeni operasyonu!Medya
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