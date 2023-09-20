Yabani 2. bölüm full tek parça izle! Yabani 2. bölüm izle!

FOX Tv ekranlarında yayınlanan Yabani dizisin 2. bölümü yayınlandı. Yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği dizinin başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur ve Dolunay Soysert yer alıyor. Yabani dizisinin 2. bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için izleme bağlantısı ve yani bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Yabani dizisi 2. bölüm izle!

Yabani yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de!

Dram türündeki Yabani dizisinin yönetmenliğini M. Çağatay Tosun üstlenirken, Senaryosunu Hilal Yıldız kaleme alıyor.

YABANİ 2. BÖLÜM ÖZETİ

Yaman, Soysalanlar'ın malikanesinden kaçtığında perişan haldedir. Dövdüğü Alaz'ın kardeşi olma ihtimali ve en acısı yanlışlıkla bıçakladığı kadının annesi olma düşüncesi onu perişan etmiştir.

Belki de ailesini bulmuştur ancak penceresinden girdiği eve, tekrar girecek yüzü yoktur.

Polis ve Soysalanlar her yerde Yaman'ı aramaktadır. Ancak Yaman polise teslim olmadan önce ailesine dair gerçeği öğrenmeye karar vermiştir. Çocukluğundan beri yanında taşıdığı yarısı yırtık çocukluk fotoğrafından başka kanıtı olmasa da umutludur.

Rüya'nın yardımıyla Neslihan'ın karşısına çıktığında işler hiç de hayal ettiği gibi ilerlemez...

Artık gerçekler ortaya çıksa dahi kapanmayacak çok derin yaralar açılmıştır...