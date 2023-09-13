Yabani dizisi nerede çekiliyor? Hangi ilde, ilçede çekiliyor?

Üzerinden 17 yıl geçer ve yeni adıyla Yaman'dır. Yaman Ali sokaklarda hayatta kalma mücadelesi verirken kendisi gibi olan 3 arkadaşı daha vardır. Cesur, Asi, Umut ve Yaman Ali geçmişteki travmalarını geride bırakarak Umut'un tedavisi için mücadele ederler.