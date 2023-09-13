Yabani dizisi nerede çekiliyor? Hangi ilde, ilçede çekiliyor?
Yabani dizisi 12 Eylül 2023 Salı akşamı Fox TV ekranlarında sevenleri ile buluşuyor. Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas'ın başrollerini paylaştığı Yabani dizisinde, Yaman Ali'nin zorlu hayat mücadelesi ve Umut'un tedavi süreci ele alınıyor. Peki Yabani dizisi nerede çekiliyor? İte tüm merak edilenler.
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12 Eylül 2023 Salı akşamı Fox TV ekranlarında başlayacak olan Yabani dizisi için geri sayım başladı. Ekran başına geçecek izleyiciler şimdiden merak içerisindeler.
Etkileyici hikayesiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanan dizi NTC Medya yapımcılığında gerçekleşiyor. Peki Yabani dizisi hangi il, ilçede çekiliyor?
YABANİ DİZİSİ 1. BÖLÜM KONUSU
Halit Özgür Sarı, dizide Ali karakterine hayat veriri. Ali 4 yaşındayken köklü bir aileden kaçırılmıştır.
Üzerinden 17 yıl geçer ve yeni adıyla Yaman'dır. Yaman Ali sokaklarda hayatta kalma mücadelesi verirken kendisi gibi olan 3 arkadaşı daha vardır. Cesur, Asi, Umut ve Yaman Ali geçmişteki travmalarını geride bırakarak Umut'un tedavisi için mücadele ederler.