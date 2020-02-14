Yağız ve Eylül yakalanıyor! Sevdim Seni Bir Kere 113. bölüm izle... Sevdim Seni Bir Kere 13 Şubat Perşembe
Star TV'de ekranlara gelen Sevdim Seni Bir Kere dizisinde neler yaşandı? Sevdim Seni Bir Kere 113. bölüm izle... Son bölüm özeti...
MEDYA 14.02.2020, 10:33
Sevdim Seni Bir Kere dizisinin son bölümünde; Ozan başka hapishaneye nakil olur. Şule ise Aslım'ı kuklası yapar. Aslım ise her şeye Ozan için dayanmaktadır. Ozan Aslım'a, Yağız ise Eylül'e sevgililer sürprizi yapar. Nermin ve Nuran ise Eylül ile Yağız'ı bulur.
SEVDİM SENİ BİR KERE 113. BÖLÜM İZLE
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