Yalı Çapkını 23. bölüm fragmanı

YENİ BÖLÜM KONUSU

Ferit’in itirafı Seyran’ı çok mutlu etmiştir ancak Seyran’ın yine de kontrolü elinden bırakmaya niyeti yoktur ve Ferit’i yakın markaja almakta gecikmez. Halis Ağa yalıda fırtınalar estirirken Fuat da bu durumdan nasibini alır.

Yeni işe ve yeni düzenine alışmaya çalışan Ferit; bir taraftan da Seyran’la yakınlaşmanın yollarını arar. Latif Ağa’nın yalıda işleri ele alışı başta Sultan olmak üzere Şefika ve diğerlerinin de zoruna gider. İfakat’ın ise bu durumla ilgili yeni bir planı vardır.