Yalı Çapkını 23. bölüm fragmanı
STAR TV ekranlarında bu akşam yeni bölümü ile izleyicilerle buluşan Yalı Çapkanı dizisi merak edildi. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm fragman izleme linki...
STAR TV ekranlarında her Cuma günleri saat 20.00'de yayınlanan Yalı Çapkını, bu akşam da yeni bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Diziseverler ve diziyi takip edenler, "Yalı Çapkını yeni bölüm canlı izle, Yalı Çapkını yeni bölüm ve fragman izle" şeklinde internette araştırmalara başladı. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki...
YALI ÇAPKINI KONUSU NE?
Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir.
Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir.
Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.
YALI ÇAPKINI OYUNCULARI
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ gibi isimler yer alıyor.
YALI ÇAPKINI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizi, Gaziantep ve İstanbul'da çekildi. Gaziantep'in Millet Hanı'nda çekimler yapılırken, İstanbul'daki yalı sahneleri ise Sabancıların sahip olduğu Beylerbeyi Hasip Paşa Yalısı'nda çekildi.
YENİ BÖLÜM KONUSU
Ferit’in itirafı Seyran’ı çok mutlu etmiştir ancak Seyran’ın yine de kontrolü elinden bırakmaya niyeti yoktur ve Ferit’i yakın markaja almakta gecikmez. Halis Ağa yalıda fırtınalar estirirken Fuat da bu durumdan nasibini alır.
Yeni işe ve yeni düzenine alışmaya çalışan Ferit; bir taraftan da Seyran’la yakınlaşmanın yollarını arar. Latif Ağa’nın yalıda işleri ele alışı başta Sultan olmak üzere Şefika ve diğerlerinin de zoruna gider. İfakat’ın ise bu durumla ilgili yeni bir planı vardır.