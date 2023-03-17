STAR TV ekranlarında her Cuma günleri saat 20.00'de yayınlanan Yalı Çapkını, bu akşam da yeni bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Diziseverler ve diziyi takip edenler, "Yalı Çapkını yeni bölüm canlı izle, Yalı Çapkını yeni bölüm ve fragman izle" şeklinde internette araştırmalara başladı. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm canlı izleme linki...

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 24. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta Cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 24. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...