Yalı Çapkını 26. bölüm fragmanı
Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 25. bölümü ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 25. bölümü 24 Mart Cuma günü yayınlandı. İşte Yalı Çapknı 26. bölüm fragmanı izleme linki..
STAR TV ekranlarında her Cuma günleri saat 20.00'de yayınlanan Yalı Çapkını, bu akşam da yeni bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Diziseverler ve diziyi takip edenler, "Yalı Çapkını yeni bölüm canlı izle, Yalı Çapkını yeni bölüm ve fragman izle" şeklinde internette araştırmalara başladı. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm canlı izleme linki...
Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 25. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta Cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 25. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...
YALI ÇAPKINI 25. BÖLÜM ÖZETİ
Seyran duyduklarından sonra çok öfkelenir ve Ferit ile arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar. İfakat; Suna’ya kendi uygun gördüğü bir talip (Saffet) bulurken Suna’yı Seyran ve Ferit’le beraber Saffet’le akşam yemeğine çıkması için ikna eder. Bu durum Abidin’in de Suna’nın da hoşuna gitmez. Öte yandan İfakat Latif’le ilgili planlarını hayata geçirmek için de Sultan’la işbirliği yapmaya devam eder. Zerrin’in hedefinde ise bu kez Seyran vardır.
YALI ÇAPKINI KONUSU NE?
Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir.
Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir.
Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.
YALI ÇAPKINI OYUNCULARI
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ gibi isimler yer alıyor.
YALI ÇAPKINI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizi, Gaziantep ve İstanbul'da çekildi. Gaziantep'in Millet Hanı'nda çekimler yapılırken, İstanbul'daki yalı sahneleri ise Sabancıların sahip olduğu Beylerbeyi Hasip Paşa Yalısı'nda çekildi.