Yalı Çapkını 26. bölüm
Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 26. bölümü ekranlara geliyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 26. bölümü 31 Mart Cuma günü yayınlanacak. İşte Yalı Çapknı 26. bölüm izleme linki..
STAR TV ekranlarında her Cuma günleri saat 20.00'de yayınlanan Yalı Çapkını, bu akşam da yeni bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Diziseverler ve diziyi takip edenler, "Yalı Çapkını yeni bölüm canlı izle, Yalı Çapkını yeni bölüm ve fragman izle" şeklinde internette araştırmalara başladı. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm canlı izleme linki...
Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 26. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta Cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 26. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...
YALI ÇAPKINI KONUSU NE?
Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir.
Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.
YALI ÇAPKINI OYUNCULARI
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ gibi isimler yer alıyor.
YALI ÇAPKINI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizi, Gaziantep ve İstanbul'da çekildi. Gaziantep'in Millet Hanı'nda çekimler yapılırken, İstanbul'daki yalı sahneleri ise Sabancıların sahip olduğu Beylerbeyi Hasip Paşa Yalısı'nda çekildi.
YALI ÇAPKINI 26. BÖLÜM ÖZETİ
Seyran, Ferit’i Pelinlerde gördükten sonra eve geri döner ama burnundan solumaktadır. Zerrin, istediği gerginliği yaratmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Kazımlar iftarda Korhanların misafiri olurlar.
Masada Suna ve Saffet’in durumu da konuşulunca Ferit teknede Saffet’le bir görüşme daha yapmaları için Kazım’dan onay alır. İşlerin ilerlemesi Suna’yı da Abidin’i de kahrederken Abidin Suna’ya bir teklif yapar. Zerrin’in yeni hamlesi Seyran’ı tedirgin edince, önlemini kimsenin beklemediği şekilde alır.