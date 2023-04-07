Yalı Çapkını 27. bölüm

Ferit’in elini havada yakalayan Seyran için ipler kopma noktasına gelir ve soluğu Kazım’ın evinde alır. Halis Ağa, Seyran’ın evi terk ettiğini öğrenince çok sinirlenir. İfakat ise bu gelişmeden memnundur. Ferit, Suna’yla ilgili durumu öğrenince tepkisi Abidin’den hesap sormak olur ve ikisi arasında bir arbede yaşanır. İfakat’ın planı tıkır tıkır işlerken; Seyran’ın da yalıya dönmeme ısrarı devam eder. Saffet Suna’yla evlenmek istediğini dedesine söyler. Pelin, Ferit’i kazanabilmek için bir adım daha atar. Kazım Ağa’nın Zerrin’le yaptığı görüşme ise her şeyin akışını değiştirir.