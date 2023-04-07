Yalı Çapkını 28. bölüm fragmanı
Yalı Çapkını dizisi 27. bölümü merak konusu oldu. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı dizinin detayları merak ediliyor. Ferit'in elini havada yakalayan Seyran evi terk etti. Kazım Ağa'ya yani babaocağına dönen Seyran hoş karşılanmadı.
Yalı Çapkını dizisi canlı izle ekranı araştırılan konular arasında yerini aldı. Son bölümde Ferit ve Seyran arasındaki ipler iyice gerilmişti. Evi terk eden Seyran geri dönecek mi merak konusu olurken Pelin, Ferit'i kazanabilmek için bir adım daha atar. Dizinin sevenleri tarafından arama motorlarında "Yalı Çapkını şifresiz, anlık, canlı izle" aratılmaları hız kazandı. İşte konuya ilişkin detaylar...
YALI ÇAPKINI KONUSU NE?
Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir.
Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir.
Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.
YALI ÇAPKINI OYUNCULARI
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ gibi isimler yer alıyor.
YALI ÇAPKINI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizi, Gaziantep ve İstanbul'da çekildi. Gaziantep'in Millet Hanı'nda çekimler yapılırken, İstanbul'daki yalı sahneleri ise Sabancıların sahip olduğu Beylerbeyi Hasip Paşa Yalısı'nda çekildi.
YALI ÇAPKINI 27. BÖLÜM ÖZETİ
Ferit’in elini havada yakalayan Seyran için ipler kopma noktasına gelir ve soluğu Kazım’ın evinde alır. Halis Ağa, Seyran’ın evi terk ettiğini öğrenince çok sinirlenir. İfakat ise bu gelişmeden memnundur. Ferit, Suna’yla ilgili durumu öğrenince tepkisi Abidin’den hesap sormak olur ve ikisi arasında bir arbede yaşanır. İfakat’ın planı tıkır tıkır işlerken; Seyran’ın da yalıya dönmeme ısrarı devam eder. Saffet Suna’yla evlenmek istediğini dedesine söyler. Pelin, Ferit’i kazanabilmek için bir adım daha atar. Kazım Ağa’nın Zerrin’le yaptığı görüşme ise her şeyin akışını değiştirir.