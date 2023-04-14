Yalı Çapkını 29. bölüm fragmanı
Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 28. bölümü ekranlara geliyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 28. bölümü 14 Nisan Cuma günü yayınlanacak. İşte Yalı Çapknı 28. bölüm izleme linki..
Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 28. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 28. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...
YALI ÇAPKINI KONUSU NE?
Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir.
Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir.
Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.
YALI ÇAPKINI OYUNCULARI
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ gibi isimler yer alıyor.
YALI ÇAPKINI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizi, Gaziantep ve İstanbul'da çekildi. Gaziantep'in Millet Hanı'nda çekimler yapılırken, İstanbul'daki yalı sahneleri ise Sabancıların sahip olduğu Beylerbeyi Hasip Paşa Yalısı'nda çekildi.
YALI ÇAPKINI 28. BÖLÜM ÖZETİ
Kazım’ın Ferit’le olan kavgası işleri Seyran ve Ferit için iyice zorlaştırır. Abidin, işi bıraktığını ve Ferit’le olanları Suna’ya anlatır ve ona evlenme teklif eder. Ferit’ten sonra Seyran da Suna ile Abidin’i öğrenir. Saffet Ağa, Saffet ve abisi Tarık’ı da alarak Kazımlara tanışmaya gider. Suna tüm bu olanlar karşısında çaresiz kalırken, Seyran’ı ise bir sürpriz beklemektedir. Halis Ağa’nın Kazım’a öfkesi Hattuç ile de aralarını bozarken, İfakat planını titizlikle uygulamaya devam eder. Ferit’i ise birden fazla tehlike beklemektedir.