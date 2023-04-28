Yalı Çapkını 30. bölüm

YALI ÇAPKINI 30. BÖLÜM ÖZETİ

Seyran ve Ferit boşanma kağıtlarını imzalar ve Halis Ağa Seyran’ı kovmaktan beter eder. Saffet Ağa, Kazım ve Tarık yalıdan Seyran’ı alırlar. Tarık’ı gören ve onun durumdan istifade geldiğini anlayan Ferit çılgına döner ve Tarıkla kavga eder. Seyran gittikten sonra öfkesini içinde tutamayan Ferit, hem Halis Ağa hem de Orhan’la tartışır. Kafasını dağıtmak için kendini dışarı atan Ferit’in halini gören İfakat, Zerrin’e haber vermekte gecikmez. Zerrin ise Pelin’i Ferit’in peşine düşmesi için ikna eder. Kazım ise Seyran’ın muvafakatname imzaladığını duyunca hıncını yine ondan çıkarır. Saffet’le Suna nikah hazırlıkları yaparken Suna beklemediği bir manzarayla karşılaşır. Ferit’in gece çıkması başına dert olurken, Seyran’ı görmek için yaptığı son hamlede de beklemediği bir cevap alır.