Yalı Çapkını 34. bölüm
Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 34. bölümü ekranlara geliyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 34. bölümü 26 Mayıs Cuma günü yayınlanacak. İşte Yalı Çapknı 34. bölüm izleme linki..
Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 34. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 34. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...
YALI ÇAPKINI KONUSU NE?
Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir.
Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir.
Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.
YALI ÇAPKINI 34. BÖLÜM ÖZETİ
Fuat’ın ölümü başta Ferit olmak üzere herkesi derinden etkiler. Saffet Ağa ve ailesi de dahil herkes taziye için bir aradadır. Ferit, Fuat’ın ölümünden dolayı perişan bir haldedir ve Tarık’ı cenazede görünce ipleri koparır. Seyran ise Ferit’i bırakmamakta kararlıdır.