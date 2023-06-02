Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı
Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 35. bölümü ekranlara geliyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 35. bölümü 2 Haziran Cuma günü yayınlanacak. İşte Yalı Çapknı 36. bölüm fragmanı izleme linki.
Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 35. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 35. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...
YALI ÇAPKINI KONUSU NE?
Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir.
Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir.
Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.
YALI ÇAPKINI OYUNCULARI
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ gibi isimler yer alıyor.
YALI ÇAPKINI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizi, Gaziantep ve İstanbul'da çekildi. Gaziantep'in Millet Hanı'nda çekimler yapılırken, İstanbul'daki yalı sahneleri ise Sabancıların sahip olduğu Beylerbeyi Hasip Paşa Yalısı'nda çekildi.
YALI ÇAPKINI 35. BÖLÜM ÖZETİ
Seyran’ı Ferit’ten koparan Kazım, soluğu Seyran’la beraber Saffet Ağalarda alır. Pelin ise gördüklerinden sonra Zerrin’i çok endişelendiren bir hamlede bulunur. Ferit, Tarık’ın karşısına çıkar ve ona rest çeker. Tarık ise bu reste Orhan’a gözdağı vererek karşılık verir. Sonrasında ise Seyran’ın geceyi Ferit’le geçirdiğini öğrenince Seyran’a kendisini Kazımlara geri götürmeyi teklif eder. Ferit, tüm olup bitenlerden sonra kendini çok yalnız hissetmektedir ve Seyran’a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Seyran ise hiç beklemediği birinin ziyaretinden sonra önemli bir karar verir.