Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı

YALI ÇAPKINI 35. BÖLÜM ÖZETİ

Seyran’ı Ferit’ten koparan Kazım, soluğu Seyran’la beraber Saffet Ağalarda alır. Pelin ise gördüklerinden sonra Zerrin’i çok endişelendiren bir hamlede bulunur. Ferit, Tarık’ın karşısına çıkar ve ona rest çeker. Tarık ise bu reste Orhan’a gözdağı vererek karşılık verir. Sonrasında ise Seyran’ın geceyi Ferit’le geçirdiğini öğrenince Seyran’a kendisini Kazımlara geri götürmeyi teklif eder. Ferit, tüm olup bitenlerden sonra kendini çok yalnız hissetmektedir ve Seyran’a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Seyran ise hiç beklemediği birinin ziyaretinden sonra önemli bir karar verir.