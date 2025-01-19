Yalı Çapkını 91. Bölüm tek parça full izle! Star TV Yalı Çapkını son bölüm izle!

STAR TV ekranlarından Yalı Çapkını dizisinin son bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümü (yeni bölüm) izlenebilir terminal haberimizde. İşte Star TV'nin dizisi Yalı Çapkını ile ilgili merak edilenler ve Yalı Çapkını 91. bölüm izle linki...

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in yazdığı "Yalı Çapkını" dizisi STAR TV ekranlarında buluşuyor. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını Gaziantepli Korhan Ailesi'nin başına gelenleri anlatıyor.

YALI ÇAPKINI 91. BÖLÜM KONUSU NE?

Yeni bölüm tanıtımı, İfakat'ın yaşadığı şok edici olaylar ve Ferit'in gemileri yakarak Büyük Hanım’ın konağını basmasıyla gündeme damga vurdu.

Fragmanda, Ferit’in "Ölmek ya da yaşamak... Mesele bu değil" sözleriyle başlayan sahne, tansiyonun ne kadar yüksek olacağını gözler önüne seriyor.

Ayrıca Ferit’in Abidin ile karşı karşıya geldiği anlar, izleyicileri yeni bölümde nefes kesici bir yüzleşmenin beklediğini gösteriyor.

YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSU

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimlerle oyuncu kadrosunda yer alıyor.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM (YENİ BÖLÜM) İZLE

Yalı Çapkını dizisinin STAR TV'de 17 Ocak günü yayınlanan 91. bölüm tek parça full izlenebilir dizi izle linki aşağıdadır.

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler