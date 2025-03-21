Yalı Çapkını 99.bölüm canlı ve reklamsız izle: Yalı Çapkını son bölüm izle

OGM Pictures imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin’in oturduğu ve senaryosunu Mehmet Barış Günger’in kaleme aldığı Yalı Çapkını, STAR TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan dizi, Gaziantepli Korhan Ailesi’nin yaşadığı olayları konu alıyor.

Son bölümde Ferit’in sorumsuz davranışları ailesini ve özellikle dedesi Halis Ağa’yı iyice öfkelendirir. Aile, Ferit’i uygun bir kızla evlendirme kararı alır. Ferit, bu evliliğe sıcak bakmasa da dedesinin sözünden çıkamaz. Gelin adayını seçme görevi ise ailenin büyük gelini İfakat’e düşer. Seçilen isim Suna olurken, isteme töreninde yaşanacak beklenmedik gelişme hem Suna’nın hem de kız kardeşi Seyran’ın hayatını tamamen değiştirecektir.

Başrollerde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi başarılı isimler yer alırken, kadroda Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi oyuncular da bulunuyor.

CANLI İZLE:

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler