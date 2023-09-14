Yalı Çapkını dizisinin yeni oyuncusu kim? Oyuncu kadrosuna hangi oyuncu dahil oldu?

Başrolünü Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yalı Çapkını yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Binnur Kaya ve Tarik Emir Tekin'in de diziye dahil olmasıyla beraber bir isim daha oyuncu kadrosuna dahil oldu.

YALI ÇAPKINI DİZİSİNİN YENİ OYUNCUSU

Yalı Çapkını dizisine Cemre Gümeli de dahil oldu. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda Meryem'i oynayan, son olarak "Yüzyıllık Mucize" adlı dizide Zerrin Tekindor'un gençliğini oynayan Cemre Gümeli'nin Yalı Çapkını dizisindeki rolüne dair henüz bir bilgi verilmedi.