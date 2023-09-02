Yalı Çapkını hayranlarının yüreğini ağzına getirdi! Yeni sezonda Yalı Çapkını olmayacak mı?

Dizilerin yeni sezonlarının başlanmasıyla beraber sosyal medyada ne zaman başlayacağı en çok merak edilen dizilerin başında Yalı Çapkını geliyor. Star TV ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden bu yana reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonunda neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Yalı Çapkını yeni sezon tarihiyle ilgili ayrıntılar.

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yalı Çapkını'nda "Seyran Korhan" karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, 15 Ağustos haftasında çekimlerin başlayacağını duyurmuştu.

Oyuncu kadrosuna yeni isimlerin dahil olacağı Yalı Çapkını dizisinin Eylül ayında kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

YENİ SEZON ÖNCESİ SENARİST DEĞİŞİKLİĞİ

Öte yandan "Yalı Çapkını" dizisinde yeni sezon öncesi senarist değişikliği yaşanmış, Mehmet Barış Günger yerine Leyla Uslu Oter ile Ekin Akçay gelmişti.

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Yalı Çapkını 36. bölümünde Seyran ile kaçmaya çalışan Ferit'in Tarık tarafından vurulması damga vurdu.

Ferit'in akıbetini merak eden izleyiciler heyecanla yeni sezonun ilk bölümünü bekliyor.