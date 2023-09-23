Yalı Çapkını Talih kimdir? Talih karakterine hayat veren Cemre Gümeli kimdir?

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Dahil olan isimlerden biri, Talih karakterine hayat veren Cemre Gümeli. Peki Cemre Gümeli kimdir?

Yalı Çapkını Talih kimdir? Talih karakterine hayat veren Cemre Gümeli kimdir?
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Yeni sezonuyla ekranlara dönen Yalı Çapkını, 2. bölümüyle herkesi ekran başına topladı. Cemre Gümeli, Talih karakteriyle oyuncu kadrosuna dahil oldu ve dün akşam Star TV'de yayınlanan dizide Talih'i gördük. Peki Cemre Gümeli kimdir? 

Yalı Çapkını Talih kimdir? Talih karakterine hayat veren Cemre Gümeli kimdir? - Resim : 1

YALI ÇAPKINI TALİH KİMDİR?

Dizinin yeni sezonuyla oyuncu kadrosuna dahil olan Talih, dizide uğradığı saldırı nedeniyle kolunda hasar kalan Ferit'i iyileştiren fizyoterapist karakterini canlandıracak.

Yalı Çapkını Talih kimdir? Talih karakterine hayat veren Cemre Gümeli kimdir? - Resim : 2

CEMRE GÜMELİ KİMDİR?

24 Eylül 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Cemre Gümeli, ilkokul ve lise eğitimini Şişli Terakki Vakfı Okulları'nda almıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sanat Yönetimi ile Medya ve İletişim Sistemleri bölümlerini birlikte okuyarak çift ana dal yaptı.

Tiyatroya ilgisi lise yıllarında başlayan ve üniversite yılları boyunca da devam eden Gümeli, bu sürede çeşitli tiyatro ekiplerinde ve kısa filmlerde yer aldı. Bunun yanı sıra Müzikal Tiyatro ve Clown eğitimleri de aldı.

Yalı Çapkını Talih kimdir? Talih karakterine hayat veren Cemre Gümeli kimdir? - Resim : 3

2014 yılında New York'a gitti ve Meisner Tekniği üzerine eğitim aldı. Türkiye'ye döndükten sonra ekran macerası başladı ve sırayla Tatlı İntikam, Servet ve Elimi Bırakma'da rol aldı.

2017'de Kumbaracı 50 ekibine dahil oldu ve Shakespeare'in 3. Richard oyununda Lady Anne karakterinde rol aldı. Royal Academy of Dance sertifikalı bale eğitimi olan Cemre Gümeli aynı zamanda Almanca ve İngilizce konuşmaktadır.

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