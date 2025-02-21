Yalı Çapkını yeni bölüm canlı izle: Yalı Çapkını 95.bölüm canlı izle

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkınının merakla beklenen 95. bölümü 21 Şubat Cuma günü ekranlara gelecek.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yalı Çapkını yeni bölüm canlı izle: Yalı Çapkını 95.bölüm canlı izle
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Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı dizinin yeni bölümünde olaylar giderek karmaşıklaşırken, Ferit ve Seyran yaşadıkları trafik kazasının ardındaki kasıtlı durumları araştırmaya başlar. Bu süreçte Suna ve Abidin büyük bir krizin ortasında kalır.

Ayşen'in ani ölümü sonrası Suna gözaltına alınırken, suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışır. Kazım ve Esme, kızlarını kurtarmak için büyük bir çaba harcarken, Ferit ve Seyran, hastanede Ayşen’in ölümünün ardındaki gizemi çözmeye çalışır. Bu sırada Büyükhanım'ın gölgesindeki entrikalar derinleşir ve Ferit, Seyran’ın kendisinden sakladığı büyük gerçeği öğrenerek ilişkilerindeki dengeleri sallar.

Hastanedeki güvenlik kayıtlarının silinmesi, şüpheleri artırırken, Ferit ve Abidin bu olayın perde arkasını araştırmak için harekete geçer. Kazım, kızının yanında olabilmek için bilerek nezarete girmeye karar verirken, Esme, Suna’yı kurtarmak için beklenmedik bir adım atar.

YALI ÇAPKINI CANLI İZLE:

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini

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