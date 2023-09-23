Yalı Çapkını'nda neler yaşandı? Mert Ramazan Demir'in oyunculuğu geceye damga vurdu!
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını, yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. Dizinini oyuncu kadrosuna dahil olan Tarık Emir Tekin'in canlandırdığı Kaya ile Ferit'in sahnesiyle gündem oldu. Mert Ramazan Demir'in oyunculuğu ise büyük beğeni aldı.
Son Güncelleme:
Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını, yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana bağlamayı yine başardı. Binnur Kaya ve Tarık emir Tekin'in de oyuncu kadrosuna dahil olmasıyla birlikte olayların farklı seyredeceği anlaşılan Yalı Çapkını, tartışma sahnesi geceye damga vurdu.
Ferit Korhan karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, yalıya yeni gelen kuzeni Kaya ile olan tartışması olay yarattı.
BÜYÜK OYUNCULUK
Dedesinin, abisinin yerine Kaya'yı oturtmasına sinirlenen Ferit, büyük bir oyunculuk sergiledi. Masada bulunan herkese açtı ağzını yumdu gözünü.
Halis Ağa'ya sert çıkan Ferit'e dizinin takipçileri 'Helal olsun sana Ferocum', 'İşte abisine duyduğu sevgi', 'Mert Ramazan Demir ne oynadın kardeşim', 'İşte emek işte oyunculuk' gibi yorumlar yaptılar.