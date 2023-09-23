Yalı Çapkını'nda neler yaşandı? Mert Ramazan Demir'in oyunculuğu geceye damga vurdu!

Halis Ağa'ya sert çıkan Ferit'e dizinin takipçileri 'Helal olsun sana Ferocum', 'İşte abisine duyduğu sevgi', 'Mert Ramazan Demir ne oynadın kardeşim', 'İşte emek işte oyunculuk' gibi yorumlar yaptılar.