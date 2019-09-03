Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinin süprizlerle dolu 3'üncü sezon çekimlerine başlandığı belirtildi. Çukur dizisinin kadın oyuncularından da yeni sezona hazır olduklarını belirten mesaj paylaşıldı. Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin olduğu fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta, 1 Eylül 2019 tarihinde dizi çekimlerinden olduğu bildirildi. Peki Çukur dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Show TV Çukur hangi gün ekranlarda yayınlanacak? Çukur dizisi başlama tarihi belli oldu mu? Dizinin yeni sezonunun bu ay içinde ekranlarda olacağı tahmin ediliyor

Popüler dizilerden Çukur'un yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor.



Vatandaşlar, internetten Show TV ve Çukur dizisi hakkında araştırmalar yapıyor.



Peki Çukur dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Show TV Çukur hangi gün ekranlarda yayınlanacak? Çukur dizisi başlama tarihi belli oldu mu?



Yeni sezonunun sürprizlerle dolu olduğu belirtildi.



Paylaşılan bir fotoğrafta, Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin olduğu görüldü.



Fotoğrafın 1 Eylül 2019 günü dizi çekimlerinden paylaşıldığı aktarıldı.



DİZİNİN KADINLARI DA HAZIR



Öte yandan dizinin kadınlarından yeni sezona hazır olduklarını belirten mesaj paylaşımı yapıldı.