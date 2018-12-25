Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'un 48.bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Çukur'un 48. bölümünde neler oldu? Sosyal medya Yamaç'ı kim vurdu sorusuna yanıt arıyor. Büyük çoğunluk ise Yamaç'ı Medet'in vurduğunu yazıyor. Çukur yeni bölümleriyle Ocak ayında ekrana gelecek.

Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'un 48.bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı.

Kızının sözlerinden destek alan Selim’in ilk adresi Cumali’nin yanı oluyor. Birinin geldiğini farkeden ama kapıda kimseyi görmeyen Cumali silahına sarılsa da etrafında kimseyi görmüyor. Kapıda gördüğü süt ile geçmişe dönen Cumali, bir anda karşısında Selim’i buluyor.



Ersoy'un yalanını öğrenen Masum ve Çeto Ersoy'u öldürüyor.

Ersoy ölmeden önce Çeto'nun organ ticaretini anlatırken Çeto öldürüyor. Aralarında birinin kardeşlerini sattığını düşünen Karakuzular, Ersoy’a bir oyun kuruyor. Sadece üç kişinin bildiği kurmaca bir operasyon düzenleyen Çeto ve Mahsun, Ersoy’dan emin olunca ondan hesap soruyor. İnşaatta Ersoy’u ters asıp öldüren Çeto ve Mahsun bu ölümü Koçovalıların üstüne yıkıyor. Ersoy, Mahsun’a ölen Karakuzuların organlarının alındığını tam söylerken Çeto, Ersoy’un boğazını kesiyor.



Yamaç ve Vartolu sinsi planını devreye sokuyor ve Çeto patlayıcıyı teslim ederken grupları bir birine kırdırıyor. Çatışmadan eve dönen Mahsun ve Çeto’yu daha da kötü bir sürpriz bekliyor. Kardeşlerinin öldüğünü gören Mahsun, Çeto’ya kendisini dinlemediğinden çıkışınca ikili arasında kavga başlıyor. Sokakta kaldıklarını söyleyen Mahsun bu durumdan Çeto’yu sorumlu tutuyor. Çeto ise daha işinin bitmediğini söyleyip direksiyonun başına geçiyor. Saklanmak için Vartolu’nun eski evini seçen Çeto’ya Mahsun’a tepkisi büyük oluyor. Vartolu’nun eski evine gelen ikili kardeşlerinin ölüleri ile karşılaşınca şaşırıyorlar. Lal’in öldüğünü gören Mahsun yanına Çeto’yu çağıryor. Çeto, gördüğü manzara karşısında şaşkınlıktan kala kalıyor. Alışverişteki patlama ise Koçovalı kardeşlerin planı çıkıyor.



Vartolu Saadet ve bebeğini kurtarıyor ve babası İdris'e götürüyor. Arabada Saadet ve bebeği ile seyahat eden Vartolu, Saadet ile çocukluk günlerine ve ilk karşılaştıkları zamana dönüyor. Bebeği ve sevdiği yanında dünyanın en mutlu insanı olan Vartolu, aile buluşmasına gelen son kişi oluyor. Saadet’i ve torununu karşısında gören İdris’in gözleri gülüyor.



Cumali ve Vartolu kozlarını paylaşmak için Kahraman'ın mezarına gidiyor.

Yamaç Ersoy'dan geldiğini sandığı mesaj sonrası evden çıkıyor ve ormana gidiyor. Ormanda bekleyen Yamaç’ı kötü bir sürpriz bekliyor. Yamaç’ın beklediği buluşma gerçekleşse de gelen aracın farları kapanmayınca Yamaç sinirlenmeye başlıyor. Hiç beklemediği anda kurşun yiyen Yamaç sadece neden diye sorabiliyor. Yamaç, ikinci kurşunu yedikten sonra ayağa kalkmaya çalışsa da bu sadece işleri daha kötüye götürüyor. Yamaç, yuvarlamaya başlarken anılarını hatırlıyor ve düştüğü yerde kalıyor.



Yamaç'ı kim vurdu?

Yamaç'ın vurulması sonrası dizinin 48. bölümü sona eriyor.

Sosyal medya kullanıcıları Yamaç'ı kimin vurduğunu merak ediyor.



Sosyal medyada yapılan paylaşımları şöyle;

-Vartolu vurdu Yamaç'ı diyenler bu kadar mı kin duyuyorsunuz adama, canıyla cebelleşiyor ya 2 tane mi var bu adamdan çok hayalperestiniz.

-Aliço'mu hain yoksa aklımda deli sorular.

-Yamaç’ı vuran Çiyan.

-Veysel, meke, celasun, celasun'un annesi.Adaylarim bunlar.

-Yamac ölmüyor selim kurtaracak ve ailenin gözüne girecek prim icin yamac ölecekmi ölmeyecekmi.

-Yamaci vuran metin arkadaslar. Bu kiyagimi da unutmayin.

-Gel de 3 hafta bekle Yamaç'ı kim vurdu kim bulacak Cumali'ye Vartolu ya ne olacak diye.

-Yamac geleni tanıyor NEDEN diyor aileden birisi.

-Arkadaşlar Aliço,Çeto’nun kardeşi.Yamaç’ı vuran Kalleş Aliço:)

-Çeto'nun su kemerinde görüştüğü kişi Paşa. İzleyin görün.

-Nedense bana bu işlerin altından Aliço çıkacak gibi geliyor.

-Yamaç'ın Ersoy ile görüştüğünü 4 kişi biliyordu, Karakuzulardan Çeto-Mahsun ikilisi, koçovalılardan ise Vartolu-Aliço. Vartolu mevzunun ortasında olduğuna göre? Aliço yoksa?

-Yamaç'ı vuran Veysel. Kurtaran Selim olacak.

-Hain damat celasun çünkü annesi karakuzuların elinde?

-Görüntüye bakılırsa Medet, ama neden?

-Hainin Sena çıkmasına şaşırmayacak benden başka varmı?

-Artık içimiz rahat uyuyabiliriz Yamacı vuran Ayı Medet arkadaşlar.

-O kafa, o ense, o duruş maalesef medet. Vartolu ile Cumali ne yaşadıysa artik ondan sonra bu oluyor.

-Yamaç’ı vuran Medet. Ağacın yanında elinde silahla duran kişiye dikkatlice bakın.



Çukur yeni bölümleriyle Ocak ayında ekrana gelecek.









