Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'un 48.bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Çukur'un 48. bölümünde neler oldu? Sosyal medya Yamaç'ı kim vurdu sorusuna yanıt arıyor. Büyük çoğunluk ise Yamaç'ı Medet'in vurduğunu yazıyor.

Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'un 48.bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı.

Ersoy'un yalanını öğrenen Masum ve Çeto Ersoy'u öldürüyor.

Ersoy ölmeden önce Çeto'nun organ ticaretini anlatırken Çeto öldürüyor.

Yamaç ve Vartolu sinsi planını devreye sokuyor ve Çeto patlayıcıyı teslim ederken grupları bir birine kırdırıyor.

Vartolu Saadet ve bebeğini kurtarıyor ve babası İdris'e götürüyor.

Cumali ve Vartolu kozlarını paylaşmak için Kahraman'ın mezarına gidiyor.

Yamaç Ersoy'dan geldiğini sandığı mesaj sonrası evden çıkıyor ve ormana gidiyor. O sıra yanaşan araçtan Yamaç'a 2 el ateş ediliyor.



Yamaç'ı kim vurdu?

Yamaç'ın vurulması sonrası dizinin 48. bölümü sona eriyor.

Sosyal medya kullanıcıları Yamaç'ı kimin vurduğunu merak ediyor.



Sosyal medyada yapılan paylaşımları şöyle;

-Vartolu vurdu Yamaç'ı diyenler bu kadar mı kin duyuyorsunuz adama, canıyla cebelleşiyor ya 2 tane mi var bu adamdan çok hayalperestiniz.

-Aliço'mu hain yoksa aklımda deli sorular.

-Yamaç’ı vuran Çiyan.

-Veysel, meke, celasun, celasun'un annesi.Adaylarim bunlar.

-Yamac ölmüyor selim kurtaracak ve ailenin gözüne girecek prim icin yamac ölecekmi ölmeyecekmi.

-Yamaci vuran metin arkadaslar. Bu kiyagimi da unutmayin.

-Gel de 3 hafta bekle Yamaç'ı kim vurdu kim bulacak Cumali'ye Vartolu ya ne olacak diye.

-Yamac geleni tanıyor NEDEN diyor aileden birisi.

-Arkadaşlar Aliço,Çeto’nun kardeşi.Yamaç’ı vuran Kalleş Aliço:)

-Çeto'nun su kemerinde görüştüğü kişi Paşa. İzleyin görün.

-Nedense bana bu işlerin altından Aliço çıkacak gibi geliyor.

-Yamaç'ın Ersoy ile görüştüğünü 4 kişi biliyordu, Karakuzulardan Çeto-Mahsun ikilisi, koçovalılardan ise Vartolu-Aliço. Vartolu mevzunun ortasında olduğuna göre? Aliço yoksa?

-Yamaç'ı vuran Veysel. Kurtaran Selim olacak.

-Hain damat celasun çünkü annesi karakuzuların elinde?

-Görüntüye bakılırsa Medet, ama neden?

-Hainin Sena çıkmasına şaşırmayacak benden başka varmı?

-Artık içimiz rahat uyuyabiliriz Yamacı vuran Ayı Medet arkadaşlar.

-O kafa, o ense, o duruş maalesef medet. Vartolu ile Cumali ne yaşadıysa artik ondan sonra bu oluyor.

-Yamaç’ı vuran Medet. Ağacın yanında elinde silahla duran kişiye dikkatlice bakın.









