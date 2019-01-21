Ekranlara kısa bir ara veren Çukur, heyecan dolu bir bölümle seyircisiyle buluştu. Çukur'da günlerdir konuşulan soru cevap buldu. Yamaç'ı kimin vurduğu ortaya çıktı. Yamaç'ı vuran Kemal mi, yoksa Meke mi? İşte Çukur 49. Bölüm özeti

Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'da haftalardır merak edilen "Yamaç'ı kim vurdu" sorusu cevabını buldu. İşlerin kötüye gittiğini anlayan Selim Yamaç'ı bulmak için ormana gitti. Ormanda Yamaç'ı arayan Selim, "üşüyorum abi" sesinin ardından Yamaç'ın elini görür ve yanına koşar.



Yamaç'ı kuçaklayıp arabaya doğru götüren Selim "Dayan koçum, dayan abim" diyerek hızla hastaneye yol alır.



O sıralarda Vartolu Salih ve Cumali'nin bıçaklı kavgası devam eder. Cumali Vartolu'ya "sen benim kardeşimi niye öldürdün" diye sorar. Vartolu, "beyefendi emir verdi öldürdüm" der. Cartolu Cumali kavgasına "İdris baba" müdahale eder ve "bitti mi kavganız" der. "Bittiyse kavganız gidin kardeşinizin yanında durun, Yamaç'ı vurmuşlar, Yamaç'ımı vurmuşlar lan" diye seslenir. Vartolu Cumali'nin elinden tutar ve ayağa kaldırır. Kavga orada sona erer ve Yamaç'ın yanına koşarlar.

Cumali Emmi!ye "kim sıkmış" diye sorar ve arabayla hastaneye yol alırlar.



Ne olmuştu?

48. bölümde gelen mesajın üstünde ormana buluşmaya giden Yamaç hiç beklemediği anda kurşun yemişti. Sadece neden diye sorabilen Yamaç, İkinci kurşunu yedikten sonra ayağa kalkmaya çalışsa da bu sadece işleri daha kötüye götürüyor. Yamaç, yuvarlamaya başlarken anılarını hatırlamış ve düştüğü yerde kalmıştı.



Yamaç'ı vuran kişi ortaya çıktı

Yamaç'ı vuranın Meke mi, Kemal mi?

Karısına yakalanan Kemal "biraz işim var" deyip evden çıktı ve deniz kenarına gitti. Poşetin içinde denize birşey atan Kemal geri evine döndü.

Mahallede şüpheli hareketleriyle dikkat çeken Meke'nin çamurlu ayakkabıları dikkat çeker. Bir barakaya giren Meke çamurlu ayakkabılarını temizler.

Sultan, Sena, Cumali ve Vartolu hastaneye koşar.

Cumali annesine "Yamaç'ı vuranın canını kendi ellerimle alacağım" der.

Mahalleye dönemeyen Masum ve Çeto bir parkta uyku tulumu içinde uyurken görünür. Masum Çeto'ya "asma suratını, giden gitti kana sağlar bizimdir" der. Masum ve Çeto Avni'ye Yamaç'ın hangi hastaneye kaldırıldığını sorar.

Koşarak Metin'in evine giden Kemal, Yamaç'ın vurulduğunu söyler ve hızla hastaneye giderler.

Cumali, Kemal ve Metin'e "babam mezarlıkta yanına gidin der". Kemal'in şüpheli hareketleri dikkat çeker. Saadet Cumali'ye hesap sorar. Cumali "ne demek istiyorsun" der.





Çeto ve Masum'a baskın

Baskın yiyeceklerini önceden anlayan Masum ve Çeto baskına gelenleri öldürür. Çeto rehin aldıkları kişiye "sizi buraya Sarı mı gönderdi" diye sorar.







ulusal.com.tr