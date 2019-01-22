Ekranlara kısa bir ara veren Çukur, heyecan dolu bir bölümle seyircisiyle buluştu. Çukur'da günlerdir konuşulan soru cevap buldu. Yamaç'ı kimin vurduğu ortaya çıktı. Yamaç'ı vuran Kemal mi, yoksa Meke mi? Sarı öldü mü? Çeto ve Masum, İvan'a ulaşmaya çalışır. Yamaç öldü mü? İşte Çukur 49. Bölüm özeti

Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'da haftalardır merak edilen "Yamaç'ı kim vurdu" sorusu cevabını buldu. İşlerin kötüye gittiğini anlayan Selim Yamaç'ı bulmak için ormana gitti. Ormanda Yamaç'ı arayan Selim, "üşüyorum abi" sesinin ardından Yamaç'ın elini görür ve yanına koşar.



Yamaç'ı kuçaklayıp arabaya doğru götüren Selim "Dayan koçum, dayan abim" diyerek hızla hastaneye yol alır.



O sıralarda Vartolu Salih ve Cumali'nin bıçaklı kavgası devam eder. Cumali Vartolu'ya "sen benim kardeşimi niye öldürdün" diye sorar. Vartolu, "beyefendi emir verdi öldürdüm" der. Cartolu Cumali kavgasına "İdris baba" müdahale eder ve "bitti mi kavganız" der. "Bittiyse kavganız gidin kardeşinizin yanında durun, Yamaç'ı vurmuşlar, Yamaç'ımı vurmuşlar lan" diye seslenir. Vartolu Cumali'nin elinden tutar ve ayağa kaldırır. Kavga orada sona erer ve Yamaç'ın yanına koşarlar.

Cumali Emmi!ye "kim sıkmış" diye sorar ve arabayla hastaneye yol alırlar.



Ne olmuştu?

48. bölümde gelen mesajın üstünde ormana buluşmaya giden Yamaç hiç beklemediği anda kurşun yemişti. Sadece neden diye sorabilen Yamaç, İkinci kurşunu yedikten sonra ayağa kalkmaya çalışsa da bu sadece işleri daha kötüye götürüyor. Yamaç, yuvarlamaya başlarken anılarını hatırlamış ve düştüğü yerde kalmıştı.



Yamaç'ı vuran kişi ortaya çıktı

Yamaç'ı vuranın Meke mi, Kemal mi?

Karısına yakalanan Kemal "biraz işim var" deyip evden çıktı ve deniz kenarına gitti. Poşetin içinde denize birşey atan Kemal geri evine döndü.

Mahallede şüpheli hareketleriyle dikkat çeken Meke'nin çamurlu ayakkabıları dikkat çeker. Bir barakaya giren Meke çamurlu ayakkabılarını temizler.

Sultan, Sena, Cumali ve Vartolu hastaneye koşar.

Cumali annesine "Yamaç'ı vuranın canını kendi ellerimle alacağım" der.

Mahalleye dönemeyen Masum ve Çeto bir parkta uyku tulumu içinde uyurken görünür. Masum Çeto'ya "asma suratını, giden gitti kana sağlar bizimdir" der. Masum ve Çeto Avni'ye Yamaç'ın hangi hastaneye kaldırıldığını sorar.

Koşarak Metin'in evine giden Kemal, Yamaç'ın vurulduğunu söyler ve hızla hastaneye giderler.

Cumali, Kemal ve Metin'e "babam mezarlıkta yanına gidin der". Kemal'in şüpheli hareketleri dikkat çeker. Saadet, Cumali’ye Yamaç’ı koruyamadığını söylüyor. Vartolu’ya hesap sorduğu sırada kardeşini koruyamadığını belirtiyor. Esaretinin 24 saat önce bittiğini, oğlunu Karakuzular'ın elinde doğurduğunu anlatıyor. Oğlunun babasız büyümeyeceğini, buna izin vermeyeceğini söylüyor.



Çeto ve Masum'a baskın

Baskın yiyeceklerini önceden anlayan Masum ve Çeto baskına gelenleri öldürür. Çeto rehin aldıkları kişiye "sizi buraya Sarı mı gönderdi" diye sorar.



Vartolu Sarı'nın patronuyla pazarlıkta

Cumali'den izin alan Vartolu ve Selim Çeto'nun peşine düşer. Selim ve Vartolu Sarı'nın patronuna gider ve "Kara Kuzularla tek başınıza mücadele edemezsiniz" der.

Evden çıkan Vartolu Selim'e "kardeş sakın arkanı döneyim deme" der ve Kara Kuzular'ın arkasında olduğunu söyler ve oradan ayrılır.



Çeto ve Masum'dan Sarı'ya baskın

Sarı'nın nerde olduğunu öğrenen Çeto ve Masum baskına gider.

Çeto ve Masum'u karşısında gören Sarı, yanındaki kadını rehin alır, Çeto ise kadını öldürür.

Çeto "sana bir mesaj vereceğim patronuna ilet" der ve Sarı'yı öldürür.

Bulgar Çetesi’nin evine dansözler geliyor. Eğlenceli bir ortam olduğu sırada Çeto ve Mahsun ateş açarak içeri giriyorlar. Mahsun, çetenin başındaki adamı öldürüyor. Çeto buna çok sinirleniyor. Mahsun ise yaşayan bir kişiye Ivan’ın yerini soruyor. O adam ise patronlarının Çukur’da olduğunu söylüyor. İvan'ın kim olduğu sorusu 49. bölümde yanıt bulmadı.



Cumali kahvehade toplantıda

Mahallenin gençlerini kahvehaneye toplayan Cuma'li hesap sorar "Allah hepinizin belasını versin" der.

Kahvehaneye gelen Ferhat ve ekibi, Celasun ve Meke'nin mahalleyi terk etmesini söyler.



Selim, Mahsun ve Sena'yı görüyor!

Mahalleye giden Selim, Masum'a silahını doğrultuğu anda kapının önünde Sena'yı görüyor.

Sena'nın Masum ile konuştuğunu gören Seli hızla oradan uzaklaşıyor.



Vartolu ve Çeto karşı karşıya

Vartolu Sadettin Çeto'yu buluyor "Çetin bey, buraya kadarmış aslan parçası" deyip ateş ediyor. O sırada Vartolu'nun beklemediği bir yerden ateş açılıyor. Ateşi açan kişi Veysel. Çeto hızla oradan uzaklaşıyor ve bir eve saklanıyor.



Aliço sahnede

İdris Koçovalı, oğlu ile konuşuyor. Yamaç’ın gözlerini açmasını istiyor. Gerekirse nefesini feda edebileceğini söylüyor. Yamaç kendini hastanede buluyor. Aliço, Yamaç’a kendisini vuranın kim olduğunu hatırlayıp hatırlamadığını soruyor. Birlikte Çukur’a doğru gidiyorlar. Aliço, İdris’in Çukur’u ölülerle doldurduğunu anlatıyor.

Yoğun bakımda tedavi gören Yamaç, başka bir kılıkla diziye giren Aliço'yu görüyor. Aliço Yamaç'a "seni kimin vurduğunu hatırlıyor musun genç adam" diye soruyor. Hatırlamıyorum cevvabı alan Aliço "saçmalama" diye sesleniyor.

Aliço, Yamaç’a yaşamak istediğine emin olup olmadığını soruyor.



Yamaç'ı kimin vurduğu sorusu 49. bölümde yanıtsız kaldı.





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